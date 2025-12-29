Uccide un uomo a mazzate e poi si nasconde a Orzinuovi: ritrovato un latitante 40enne.

Ritrovato latitante 40enne

Terminata la fuga di un 40enne moldavo condannato a venti anni di carcere nel suo paese per omicidio, furto con scasso ed evasione. La cattura, avvenuta grazie a un’indagine lampo della Squadra Mobile della Questura di Lodi, è il frutto della collaborazione tra polizia italiana e servizio per la cooperazione Internazionale di polizia.

Come riportato da PrimaLodi, l’uomo era ricercato per una fatale aggressione avvenuta qualche anno fa in Moldavia quando, entrando in un’abitazione privata per mettere in atto un colpo, ha colpito ripetutamente l’inquilino con una mazza fino a ucciderlo, prima di far perdere le proprie tracce.

Uccide un uomo a mazzate e poi si nasconde a Orzinuovi

Dopo il reato, l’assassino è scappato in Italia. Sono state le autorità lodigiane, una volta ricevuta la segnalazione internazionale, a scoprire che il ricercato risultava domiciliato in provincia di Lodi. Ma le indagini hanno subito rivelato inganni e falsità. Il soggetto in questione, infatti, non si trovava all’indirizzo dichiarato. É stato inoltre trovato in possesso di un documento d’identità rumeno la quale autenticità ora è al vaglio della polizia. Inoltre, pur risultando formalmente assunto in un’azienda di Cremona e domiciliato nel Lodigiano, si nascondeva in realtà a Orzinuovi.

La cattura definitiva

Grazie al loro lavoro, gli agenti sono riusciti a ricostruire tutti i suoi spostamenti fino alla cattura definitiva e ora è in attesa dell’estradizione verso la Moldavia.