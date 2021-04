Ubriaco alla guida, travolge la segnaletica e si schianta

Ubriaco, travolge la segnaletica e si schianta contro un muro: è successo questo pomeriggio, a Cologne, in via Martinelli.

Ubriaco, travolge la segnaletica e si schianta

Si è messo al volante della sua auto, una C3, nonostante in corpo avesse un tasso alcolemico sei volte oltre il consentito, mettendo a rischio la sua sicurezza e, soprattutto, quella di eventuali pedoni o utenti della strada. Per fortuna il sinistro che ha coinvolto il conducente, un cittadini colognese originario della Romania, ha avuto gravi conseguenze solo per l’automobile e per l’arredo urbano rovinato.

Stando alla ricostruzione della Polizia Locale del Montorfano, intervenuta per i rilievi, il 40enne ha perso il controllo dell’auto, ha travolto la segnaletica stradale e ha finito la sua corsa contro un muro. Nessuna ambulanza è intervenuta sul posto, il colognese non ha riportato ferite e non c’è stato bisogno del trasporto in ospedale.

Via la patente

Sottoposto all’etilometro dalla pattuglia, il test ha rilevato un tasso alcolemico di 3 g/l. L’uomo, a cui è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto (che nel frattempo è stata rimossa dal carro attrezzi), verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza.