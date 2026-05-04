Ubriaco, ha iniziato a molestare i pazienti del Pronto soccorso di Chiari, dove era stato ricoverato dopo aver bevuto un bicchiere di troppo. Poi si è scagliato contro i carabinieri della sezione Radiomobile intervenuti per riportare la situazione alla calma: protagonista un giovane di 19 anni, residente a Pontoglio, denunciato per resistenza.

Ubriaco, molesta i pazienti al Pronto soccorso di Chiari e aggredisce i carabinieri: denunciato

E’ successo questa notte, lunedì 4 maggio. I militari sono intervenuti verso l’una di notte, allertati dalla centrale operativa, in supporto al personale dell’ospedale e alla vigilanza. Il 19enne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, si rifiutava di lasciare gli spazi del pronto soccorso. Nonostante i ripetuti tentativi di ricondurlo alla calma e di convincerlo ad allontanarsi dai locali, la situazione è degenerata: il giovane ha dato in escandescenza e aggredito uno dei carabinieri, che lo hanno bloccato. Non contento, ha continuato a proferire insulti e minacce anche durante il trasporto in caserma. Dopo essere stato identificato, il giovane è stato denunciato a piede libero per i resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonché per lo stato di ubriachezza manifesta.