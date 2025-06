Ubriaco, importuna e molesta le cameriere di un bar di Palazzolo sull'Oglio: scatta la denuncia e pure il daspo

Visibilmente ubriaco, importunava le bariste e le cameriere del locale, chiedendo loro di compiere atti sessuali e toccandosi i genitali. Nonostante le richieste di allontanarsi dal bar, l’uomo non ha desistito e ha continuato a importunare le ragazze, fino a quando sono arrivati i carabinieri, che lo hanno denunciato per atti contro la pubblica decenza e per ubriachezza manifesta in luogo pubblico. Non solo, è stato sottoposto a daspo urbano: per le successive 48 ore non ha potuto rimettere piede nel locale.

Ubriaco, importuna e molesta le cameriere di un bar

E’ successo domenica pomeriggio a Palazzolo sull’Oglio: come riportato dal settimanale Chiari Week, in un bar di piazza Roma si è reso necessario l’intervento dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Chiari per riportare la calma e allontanare il 48enne di origini pakistane che continuava a fare battute sconce e a infastidire le due bariste di 20 anni.

Scatta la denuncia e pure il daspo

All’arrivo dei militari, infatti, il 48enne era ancora all’interno del locale e, ubriaco, stava chiedendo a più riprese alle giovanissime di compiere atti sessuali nei suoi confronti. Senza curarsi dei clienti, si toccava i genitali e si cimentava in pose e gesti offensivi. Dato che non c’era verso di allontanarlo, i carabinieri lo hanno fatto uscire dal locale e, dopo aver raccolto le testimonianze delle due ragazze, lo hanno denunciato e allontanato tramite la misura del daspo. L’uomo, residente a Palazzolo, nel momento in cui il daspo dovesse essere prolungato dal Questore, potrebbe anche non potersi più avvicinare al locale di piazza Roma per mesi.