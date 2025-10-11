Ubriaco, fugge all’alt dei carabinieri su una Lamborghini: inseguimento da film tra Cologne e Bergamo

Alla guida della supercar un 36enne kosovaro, che viaggiava a 200 km/h: è stato fermato e sanzionato

Sembrava una scena da action movie, ma è successo tutto per davvero: nel cuore della notte tra giovedì e venerdì una Lamborghini Huracan Evo da 640 cavalli ha acceso il panico a Cologne, sfrecciando tra le vie del paese e ignorando l’alt imposto da una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Chiari.

Lamborghini a tutta velocità in centro: inseguimento da film tra Cologne e Bergamo

All’alt della pattuglia, il conducente non solo non si è fermato, ma ha anche spinto sull’acceleratore, innescando un inseguimento a tutta velocità lungo le strade che portano alla provincia di Bergamo. Manovre pericolose, sorpassi azzardati e velocità folli hanno caratterizzato una corsa durata diversi chilometri, fino a quando i militari sono riusciti a bloccare l’auto nel territorio di Grumello.

Fermato il conducente: era ubriaco

Alla guida del bolide da 640 cavalli un 36enne di origini kosovare, risultato positivo all’alcoltest. Per lui è scattata una multa salata, il ritiro immediato della patente e la segnalazione per guida in stato di ebbrezza, oltre a una sfilza di sanzioni per le altre violazioni commesse durante la fuga.