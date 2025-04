Ubriaco ferma l'auto in mezzo alla strada e si accascia sul volante: scatta la denuncia.

Ferma l'auto in mezzo alla strada perché ubriaco

Nel corso della notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile 2025 gli agenti della Polizia Locale di Rezzato sono stati allertati da un cittadino a seguito della presenza sulla via Treponti di un automobilista con il capo riverso sul volante. In un primo momento si è pensato fosse un malore: gli agenti sono quindi prontamente intervenuti: hanno quindi scoperto che l'uomo, completamente ubriaco, accorgendosi di non riuscire più a condurre il veicolo, lo ha fermato al centro della strada per poi addormentarsi.

Scatta la denuncia

L'uomo, una volta giunti gli agenti della Polizia Locale, ha rivolto a loro frasi sconnesse per poi rifiutarsi di sottoporsi all'alcol test. Nei sui confronti è scattata una denuncia mentre il veicolo è stato sequestrato.