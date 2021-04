È accaduto fuori da un locale di Monte Isola, sul lago d’Iseo. Protagonista un uomo di 31 anni.

Ubriaco e sotto effetto di sostanze: arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri della Stazione di Marone sono intervenuti in soccorso di un agente della polizia locale aggredito da un ragazzo classe 1988, arrestandolo in flagranza di reato.

È accaduto nella giornata di ieri, quando l’azione dei militari è scaturita dopo che il soggetto, ubriaco e sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha recato molestie al proprietario e agli avventori di un bar di Montisola e ha proseguito danneggiando la porta dell’ufficio postale locale, proferendo minacce nei confronti dei passanti.

Il primo intervento da parte dell’operatore della polizia locale non è stato risolutivo in quanto il 31enne lo ha colpito al volto. L’immediato arrivo dei Carabinieri ha permesso di immobilizzare l’aggressore e dichiararlo in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Il giovane era già sottoposto a regime di libertà vigilata.

Portato davanti all’Autorità Giudiziaria di Brescia per il rito direttissimo nella mattinata odierna, il malvivente è stato colpito dal provvedimento di detenzione domiciliare.