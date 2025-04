Ubriaco e senza patente passa davanti al Comando della Locale: fermato.

Fermato, ubriaco e senza patente

Succede a Rezzato ma non si tratta di un caso isolato. Solo qualche mese fa, infatti, gli era stata ritirata la patente nei territorio della bassa Vallesabbia in quanto ubriaco. Nonostante ciò, ha però continuato a guidare la sua auto. Fino al pomeriggio di sabato 19 aprile 2025 quando il 50enne, incurante della sospensione del titolo abilitativo alla guida, si è messo al volante ed è passato davanti al Comando della Polizia Locale di Rezzato. Gli agenti si sono accorti del suo passaggio in quanto stava avanzando con un atteggiamento definito "non consono".

Scattano le sanzioni

Sono quindi scattati i controlli: una volta sottoposto al test etilometrico è risultato ancora una volta positivo. Nello stesso tempo gli agenti si sono accorti che il 50enne si trovava alla guida con patente sospesa. All’uomo sono state comminate sanzioni per un importo di 2.500 euro, il veicolo sottoposto a fermo e la patente di guida revocata.