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Un agente della Polizia locale di Rovato è rimasto ferito, fortunatamente in modo lieve, dopo essere stato aggredito da un soggetto ubriaco, alla stazione ferroviaria della cittadina franciacortina. È successo martedì verso mezzanotte: una pattuglia era stata allertata per la presenza di un gruppo di uomini chiaramente ubriachi, e si era portata sul posto per un controllo. Gli agenti hanno chiesto loro i documenti, ma a questo punto uno dei tre ha cominciato a dare in escandescenze.

Colpisce un agente in stazione a Rovato

In breve è passato alle mani, riuscendo a colpire uno degli agenti causandogli lievi lesioni (la prognosi stabilita dai medici che l’hanno visitato e medicato è di cinque giorni). Arrestato, l’uomo è stato giudicato in direttissima per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Condannato a 11 mesi. Si tratta di G.A, maghrebino di trent’anni. Per l’uomo è stata anche disposta l’ espulsione dal territorio nazionale.