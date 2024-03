Ubriaca al volante, urta due auto in sosta.

La Polizia locale non ferma i controllo sul territorio comunale di Rezzato, controlli finalizzati alla prevenzione delle stragi del sabato sera. In particolare gli agenti hanno ritirato parecchie patenti nel corso dell'ultimo fine settimana: sono stati non pochi, infatti, gli autisti beccati a guidare con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Tra tutti è stata segnalata in particolare una ragazza di 32 anni la quale, dopo aver perso il controllo della propria autovettura, ha urtato due auto in sosta. Una volta arrivati gli agenti la 32enne è stata sottoposta agli opportuni accertamenti con tanto di etilometro. Da tali controlli è emerso che il valore è risultato pari a 3,46 g/l di contro al limite consentito per legge pari a 0,50 g/l.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana

La Polizia locale ha fatto sapere che i controlli proseguiranno anche prossimamente, nei fine settimana, l'obiettivo è sempre quello di contrastare le cause alla base degli incidenti, talvolta mortali che si verificano soprattutto (ma non solo ahimè) durante il fine settimana.

