Tutta Verolavecchia piange Massimo Bordonali

Questa mattina si è spento dopo una lunga malattia Massimo Bordonali, 55 anni, da sempre residente a Verolavecchia dove era amato e conosciuto da tutti.

Massimo l’amico di tutti

“L’amico di tutti”, perché Bordonali era conosciuto proprio da tutti, dai più grandi ai più piccoli, e non solo perché ha trascorso in paese tutta la sua vita, ma perché ha sputo farsi amare grazie al suo carattere allegro ed estroverso. Aveva sempre un sorriso ed una battuta per tutti, entusiasta e solare ha lasciato un segno in tutti quelli che lo hanno conosciuto.

I funerali

La chiesa parrocchiale del paese è troppo piccola per ospitare tutti gli amici ed i parenti di Bordonali, ancor di più ora con le restrizioni anti Covid, per questo la funzione sarà celebrata venerdì mattina (28 settembre) alle 10 nel cimitero del paese.