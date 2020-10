Tutta Seniga piange Mario Francesconi

Mario Francesconi, 85 anni, è mancato lasciando nel dolore una intera comunità, a lui molto affezionata, e la sua amata famiglia.

Mario Francesconi

Uomo molto attivo e dedito ad ogni forma d’altruismo. Dalla militanza nella sezione avisina locale, ne è stato il segretario per 20 anni, all’impegno nell’associazione I volontari del Sebino. Francesconi non ha mai mancato di offrire il proprio aiuto a chi ne avesse bisogno: generoso, altruista, solidale, questi sono i valori che lo hanno sempre guidato. L’intera comunità unitamente alla moglie Maria Amidani, ai figli Giovanni, Carla e Liliana lo saluterà per l’ultima volta domani, martedì 5 ottobre, alle 15, nella parrocchiale del paese.