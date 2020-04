Tutta Pavone unita per la colletta alimentare

E’ partita oggi la colletta alimentare, organizzata dal Comune, che durerà fino al prossimo venerdì per aiutare alcune famiglie in difficoltà.

Colletta alimentare

In questo momento di emergenza l’Amministrazione ha cercato di andare incontro ai bisogni dei pavonesi in tutti i modi possibili. Nonostante sia già attivo un conto corrente in cui poter fare donazioni a favore delle famiglie meno abbienti, l’Amministrazione ha previsto dal 20 al 24 aprile la possibilità di acquistare , presso alcuni negozi convenzionati, prodotti a lunga conservazione da destinare a chi si trova in un momento di difficoltà. “Chiedo ai pavonesi di essere generosi come lo sono sempre stati – ha dichiarato il sindaco Mariateresa Vivaldini – Attraverso l’acquisto di alimenti possiamo continuare a garantire i pacchi spesa come faceva prima la Caritas”. Caritas ha infatti passato l’incombenza dei pacchi al Comune ed il sindaco la sta gestendo personalmente grazie anche all’aiuto dei volontari. “Ringrazio i tanti pavonesi che hanno già aderito: qualcuno ha acquistato e altri hanno lasciato i soldi – ha concluso la Vivaldini – Siate generosi con chi è meno fortunato”.

Dove acquistare

Chi volesse contribuire può recarsi negli esercizi commerciali convenzionati: alimentari Danesi Francesca, Danesi Paola, Comini Mara, Macelleria A.R. di Annoni e Ruffini, fruttivendolo Guerreschi Francesco. I prodotti che si chiede di acquistare sono: pasta secca, riso, olio, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione, zucchero, biscotti secchi, scatolame (tonno, piselli, fagioli), farina.

