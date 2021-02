Tutta Pavone piange l’amata suor Teresita Salvini

Suor Teresita Salvini, dell’ordine della Sacra famiglia Comonte, si è spenta a 99 anni dopo una vita dedica al prossimo ed all’educazione dei più piccoli.

Suor Teresita Salvini

Suor Teresita Salvini, originaria di Pavone, era ormai residente nella casa del proprio ordine a San Salvatore Almenno sulla bergamasca, da quando le suore hanno lasciato la scuola dell’infanzia del paese il 30 agosto del 2012. Suor Teresita è stata l’ultima Madre superiore che ha guidato la scuola dedicata ai più piccoli con profondo zelo e grandi capacità. Donna forte, saggia, capace di lasciare un segno in chiunque incontrasse. “Era una figura che ispirava sicurezza, ha saputo creare forti rapporti di amicizia in paese dove era amata e rispettata da tutti”, è il ricordo di Maria Teresa Morandi, amica e presidente della Pro Loco. Anche il parroco don Lorenzo Boldrini ha avuto parole di sincera stima ed affetto. ” Era una presenza molto stimata, capace di mediare con mitezza le situazioni più difficili – ha ricordato il parroco – Alle consorelle ed alla famiglia vanno le mi e più sentite condoglianze”. Anche il sindaco Mariateresa Vivaldini ha avuto parole di stima e affetto sul proprio profilo istituzionale. “Grazie Suor Teresita per quanto hai fatto assieme alle tue Sorelle per i tanti bambini che si sono susseguiti nel nostro asilo”.

Le esequie

Domani, giovedì 25, la salma arriverà direttamente nella parrocchiale del paese dove avrà luogo il funerale alle 15. Quindi suor Teresina Salvini sarà tumulata nella tomba delle Religiose messa a disposizione dal Comune. Date le restrizioni dovute alla situazione sanitaria la messa potrà essere seguita collegandosi al profilo Facebook “Parrocchia San Benedetto Abate”.