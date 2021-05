Tutta Pavone piange la scomparsa di Federico Marini

Federico Marini, 24 anni, affetto da una grave malattia genetica, era molto noto in paese per la forza di volontà che lo aveva portato fino al diploma.

Federico Marini

Federico Marini era affetto dalla sindrome di Pallister killian, una malattia genetica rara causata dalla tetrasomia del cromosoma 12. Nonostante questo Federico ha sempre avuto una vita piena di amicizie ed esperienze come il grest e soprattutto la scuola. La madre Laura Davo ha sempre saputo che stare in mezzo agli altri era importante, che vivere nel proprio ambiente è fondamentale per tutti e che per chi ha una disabilità così grande è una ricchezza stare in mezzo ai ragazzi normodotati, ma per loro lo è ancora di più. Federico grazie all’impegno della madre e del corpo docenti dell’Istituto Mazzolari che hanno accompagnato il giovane studente in un percorso ad hoc permettendogli di diplomarsi al Liceo di Scienze umane.

Le esequie

I funerali di Federico di svolgeranno venerdì 14 presso la parrocchiale del paese alle 15. La famiglia ringrazia anticipatamente chiunque voglia partecipare al rito funebre.