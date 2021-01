Tutta Pavone piange Bulgari, noto imprenditore dolciario

E’ scomparso oggi Agostino Bulgari titolare della omonima azienda dolciaria fondata a Pavone nel lontano 1880 la cui fama ha varcato i confini nazionali.

Agostino Bulgari

Bulgari è stato un imprenditore capace ed illuminato in grado di comprendere le esigenze del mercato e per questo di guidare l’azienda con piglio moderno ed efficace. Nata nel 1880 a Pavone, dove tutt’ora risiede, l’azienda Bulgari dapprima è un semplice laboratorio artigianale che col passare degli anni acquista e conquista sempre più mercato grazie alla elevata qualità dei suoi prodotti, in primis marshmallow e negrettino che continuano ad ingolosire grandi e piccini, ed alla capacità di innovarsi per incontrare le esigenze dei clienti. Bulgari è un’azienda nota in tutto il mondo che ha fatto della qualità dei prodotti, sempre ispirati alla tradizione, la sua arma vincente.

Il ricordo dell’azienda

Al profilo facebook dell’azienda è stato affidato il commosso messaggio di cordoglio dei tanti collaboratori. “Oggi ci lascia il nostro Capitano, colui per il quale l’azienda Bulgari significava lavoro di squadra e innovazione. Faremo tesoro di tutti i tuoi insegnamenti e sappiamo che continuerai a guidarci da lassù. Ci mancherai Agostino”.