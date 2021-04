Tutta Milzano piange Sergio Cherubini

Sergio Cherubini, 74 anni, è scomparso ieri giovedì 9 aprile, lasciando nel dolore l’amata famiglia e l’intero paese.

Sergio Cherubini

Conosciuto e amato da tutti nell’intera bassa bresciana non solo per il suo mestiere, vendeva scarpe, ma soprattutto per il suo animo buono e generoso sempre pronto ad aiutare il prossimo. Volontario in parrocchia, ogni mattina alle 8.30 apriva la chiesa, animato da un profondo animo cristiano ha sempre organizzato gite e pellegrinaggi con passione e competenza lasciando un profondo segno in quanti lo hanno conosciuto.

Il ricordo dei suoi compaesani

In tanti hanno lasciato messaggi di cordoglio sui profili social della Chiesa di Milzano testimoniando quanto Cherubini si sia speso per la sua comunità. “Ciao Sergio abbiamo perso un grande amico oggi, per me era come un padre sempre disponibile, generoso ed era l’uomo più buono della terra. Hai insegnato a tutti i valori della vita cristiana, ti prendevi cura degli ammalati con tutto il cuore, organizzavi al top gite e Pellegrinaggi, hai fatto conoscere a tantissima gente Lourdes di cui eri tanto devoto, Sergio mi hai lasciato senza parole, sicuramente adesso sei in paradiso e stai organizzando qualche pellegrinaggio… sono vicino a tutti i famigliari. Buon Viaggio Amico mio”, è il commosso ricordo dell’amico Fabio Sitzia.

Il funerale

Le esequie di Sergio Cherubini si svolgeranno lunedì 12, alle 15, presso la chiesa parrocchiale del paese. La moglie Teresa, i figli Libera con Edgardo e Michele, Ermanno con Luisa, Davide e Fabio, Nadia con Francesco, Laura, Mariachiara e Giosuè ed i parenti tutti ringraziano in anticipo chi vorrà partecipare alla cerimonia funebre e chiedono di non di offrire fiori, ma devolvere eventuali offerte in opere di bene.