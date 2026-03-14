Tutta la comunità in lutto per Debora Rizzato

Tutta la comunità di Borgo San Giacomo si è unita al dolore della famiglia di Debora Rizzato scomparsa a soli 54 anni a seguito di una grave malattia.

Debora Rizzato

Rizzato per anni ha lavorato come parrucchiera in diversi saloni del territorio, in seguito si è dedicata al settore tessile per diverso tempo fino a quando un anno fa, ha maturato la scelta di rimanere casa. Debora era una donna raggiante a cui non mancava mai il sorriso, sempre positiva nonostante la malattia che l’ha portata via. È sempre stata una persona altruista e pronta a dare tutto per gli altri: un esempio lampante, quando era sotto terapia all’ospedale di Manerbio prima di fare le chemio si accertava che tutto il suo gruppo di terapia iniziasse la cura prima di lei.

Con la sua risata coinvolgente riusciva a rallegrare la giornata di ognuno. Infine non si può che ricordare che moglie, madre e guerriera sia stata. Tra le sue passioni possiamo citare le sue camminate con Athena, il suo amato cane, comporre puzzle nel suo tempo libero, qualche seduta di yoga con il suo amato marito e non meno importante amava leggere riviste e libri, guardare film e serie tv in famiglia.