Tutta la comunità di Castelgonelle alla benedizione della santella in memoria delle vittime del Covid

Tutta la comunità di Castelgonelle di Brandico ieri sera era presente alla messa celebrativa in onore della santella in memoria delle vittime del Covid. Celebrata da don Roberto Morè nel piazzale della chiesetta privata della famiglia Mangiavini, era presente anche il primo cittadino Fabio Pensa. In onore della Madonna un aereo del Gruppo di Volo Vittoria Alata di Comezzano Cizzago ha sorvolato la funzione.

Il sindaco: “E’ un segno importante perché rappresenta il ricordo”

“Ringrazio vivamente Luigino – ha detto il sindaco – Questo segno donato alla comunità oltre ad abbellire il nostro territorio è un segno importante perché rappresenta il ricordo di chi non c’è più e ci infonde la speranza di ricominciare a vivere e che tutto finisca. Chi è venuto a mancare non rappresenta un numero ma sono persone, è doveroso ricordare le nostre vittime e con loro, tutte le altre.

“Sono contento che tutta la comunità abbia partecipato a questa mia iniziativa sia economicamente ma soprattutto moralmente – ha aggiunto Luigino Faccardi – Inizialmente ammetto che ho avuto un momento di sconforto ma poi appena quello che era stato fino a quel momento un progetto ha iniziato a prendere forma e la gente ha dimostrato il suo supporto tutto è cambiato”.

Un supporto che è andato oltre alle aspettative ed ha permesso a Luigino di donare alla parrocchia e all’associazione Gruppo Brandico le donazioni rimaste. Ora la Madonna sorriderà ai passanti ricordando quanto possa essere davvero difficoltosa la strada della vita, ma che alla prossima curva troveranno il sole che avevano perso. La comunità si è unita nel ricordo abbracciato idealmente i suoi cari: Facchini Maria Regina, Verzelletti Giuseppe, Morstabilini Domenico, Quaresmini Fulvio, Suor Lucia Verzelletti, Martina Faccardi.