Tutta Gambara in lutto per Mario Zani

E’ mancato Mario Zani, 91 anni, giocatore, dirigente, allenatore, presidente e sostenitore immancabile dell’Uso Gambara Calcio 1919.

Mario Zani

Mario Zani a Gambara non ha bisogno di presentazioni. Colonna storica dell’Uso Gambara Calcio 1919. Sempre presente, infaticabile, animato da una grande passione e da un grande amore non solo verso il calcio ma soprattutto verso il suo paese. L’Uso Gambara Calcio 1919 lo ha voluto ricordare con un lungo post sulla propria pagina facebook in cui emergono i tratti distintivi di Zani dall’immancabile Fiat 500 bianchina, alla grande passione che ha saputo trasmettere a tutti con i suoi gesti e la sua insostituibile presenza: la domenica con la Prima squadra e durante la settimana con le Giovanili. “Sei stato un grande cuore Granata e quando torneremo a giocare e a sognare correndo dietro a quel pallone, allora ad ogni tiro, azione, gol, guarderemo verso il cielo e penseremo che sarai lì a guardare le partite e a sostenerci con il tuo alè, alè Gambara”, è il commosso saluto affidato al profilo social dell’Uso Gambara Calcio 1919,