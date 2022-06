La speranza è che abbia sbagliato edificio a causa dei fumi dell'alcool. Ma quanto compiuto da un turista tedesco alloggiato in una struttura ricettiva nei pressi dell'ospedale di Iseo lascia chi dell'ospedale ha sempre fatto un vanto con l'amaro in bocca.

Turista ubriaco mette a soqquadro l’ospedale: danni per 15mila euro

Nei giorni scorsi un 51enne in vacanza sul Sebino e arrivato dalla Germania si è introdotto nell'ospedale di Iseo e ha cominciato a rompere computer, stampanti, tastiere e perfino alcune particolari lenti utilizzate in oculistica. In un momento di lucidità ha capito che si trovava in un posto che non conosceva e, non sapendo cosa fare dopo aver fatto tutti quei danni, ha chiamato lui stesso il 112. Erano le 4 del mattino. Fortunatamente uno dei carabinieri in servizio alla Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari quella notte conosceva il tedesco e, cercando di tradurre quanto diceva il turista, i militari lo hanno raggiunto al presidio ospedaliero dei Giardini Garibaldi.

Ricostruito l'accaduto e constatato che il 51enne si trovava sotto l'effetto dell'alcool, i militari hanno eseguito gli accertamenti del caso per poi denunciarlo per danneggiamento. Il turista tedesco dovrà risarcire i danni causati alle apparecchiature e ai materiali sanitari presenti all’interno dei reparti e degli ambulatori dove si è introdotto, per un totale di circa 15mila euro.