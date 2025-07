attenzione!

Truffe agli anziani: in manette un sedicenne.

A Verolanuova

Manette ai polsi di un sedicenne resosi responsabile truffa agli anziani. Venerdì 11 luglio 2025 i militari della stazione dei carabinieri di Verolanuova hanno arrestato il giovane nell'ambito delle attività finalizzate al contrasto del fenomeno in questione.

Sedicenne in manette

Entrando nel dettaglio della vicenda, il minore, simulava il coinvolgimento di un familiare della vittima, adescata tra le persone anziane, in un sinistro stradale. Chiedeva quindi di versare immediatamente una somma di denaro per evitare gravi conseguenze giudiziarie. Nel caso in questione i militari erano stati avvisati da una conoscente della vittima che aveva intuito che era in atto un tentativo di truffa. Sono quindi giunti tempestivamente sul posto quando hanno visto il giovane darsi alla fuga.

In un primo momento il soggetto ha fatto perdere le proprie tracce. Dopo svariate ricerche i militari sono riusciti a trovarlo, sporco di fango e con varie abrasioni riportate durante la fuga. Il soggetto nascondeva una busta contenente la somma in contanti di 5700 euro, che si era fatto consegnare con l'inganno.

Pressioni psicologiche

I militari, nel frattempo, hanno raccolto il racconto della vittima dal quale sono emersi numerosi particolari. Tra questi il più grave reato di rapina in relazione alle minacce e coartazioni psicologiche commesse dal giovane al fine di farsi consegnare il denaro. Una volta individuato, il denaro è stato riconsegnato alla vittima.

Nel mentre continuano le indagini volte ad identificare eventuali altri complici.