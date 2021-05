Truffa sventata dall’intervento della Polizia Locale

Tentano una truffa fuori dal supermercato: fermati dalla Polizia Locale di Rovato. Il tempestivo intervento degli agenti ha evitato che il piano orchestrato da due peruviani, di casa a Milano, andasse a buon fine.

Truffa sventata dall’intervento della Locale

E’ successo nei giorni scorsi. Poco prima dell’ ora di pranzo è arrivato un alert dalle telecamere per un veicolo segnalato in uso ad autori di truffe e furti. La pattuglia della Locale, dopo essersi messa alla ricerca del veicolo, una C3, è riuscita ad individuarla all’ interno del parcheggio del supermercato MD di via 25 Aprile. Il veicolo, a bordo del quale c’erano un 40enne peruviano residente a Milano e, sul sedile posteriore sdraiato in modo da non farsi vedere, un altro peruviano di 35 anni sempre di casa a Milano, si stava avvicinando a una donna impegnata a caricare la spesa.

Veicolo sequestrato

Dalla ricostruzione fatta dagli agenti è emerso che la tecnica che i due volevano mettere in pratica era quella delle false informazioni: il conducente, avvicinandosi alla malcapitata, l’avrebbe distratta con la richiesta di informazioni mentre l’altro uomo nascosto a bordo del veicolo le avrebbe sottratto la borsa. Fortunatamente l’ intervento della pattuglia ha impedito che il piano andasse a segno. I due peruviani, con numerosi precedenti per furti e truffe, sono stati accompagnati in comando. Il veicolo è stato sequestrato in quanto fittiziamente intestato a prestanome (uno stratagemma finalizzato a evitare di essere in qualche modo rintracciati dopo la commissione di reati).