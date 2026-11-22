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Truffa del “finto poliziotto” e rapina: anziano spintonato a terra, due in manette.

A Castegnato

Una rocambolesca vicenda quella che si è svolta nel corso del pomeriggio di ieri (sabato 21 novembre 2026) a Castegnato: i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chiari unitamente ai colleghi della Sezione Operativa di Brescia hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un 22enne e un 27enne, entrambi residenti nella provincia di Monza e Brianza.

La ricerca dell’auto e la scoperta della truffa in atto

A far scattare l’intervento dei carabinieri la segnalazione della presenza, nel centro abitato di Castegnato, di un’auto a noleggio rubata: i militari hanno quindi raggiunto il parcheggio dove si trovava il mezzo e, proprio qui, si sono trovati davanti al tentativo di truffa messo in atto dai soggetti in questione ai danni di una coppia di anziani coniugi con la strategia del “finto poliziotto”. Uno dei due arrestati è stato sorpreso mentre fuggiva da un’abitazione insieme ad un complice (ancora non identificato) inseguiti dal padrone di casa.

Nel corso dell’inseguimento quella che doveva essere una truffa è degenerata in una vera e propria rapina: il complice per riuscire a fuggire ha infatti spintonato a terra l’anziano. Nel frattempo l’auto segnalata come rubata ha tentato di allontanarsi dal parcheggio nel retro dell’abitazione. Entrambi i soggetti sono stati bloccati grazie all’immediata azione da parte dei carabinieri, il terzo complice è riuscito nel frattempo a far perdere le tracce per le vie del centro abitato, nel corso della fuga si è liberato della refurtiva che è stata quindi completamente restituita ai legittimi proprietari.

Alla ricerca del terzo complice

Il pensionato, a seguito dell’aggressione subita, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice verde all’Istituto Clinico Sant’Anna di Brescia per gli accertamenti del caso, non è in pericolo di vita. Nel frattempo proseguono le indagini per rintracciare il terzo complice.