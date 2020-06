Truffa alle assicurazioni per 40mila euro

Truffate Allianz, Helvetia ed Itas Mutua da un agente assicurativo infedele in combutta con i titolari di una carrozzeria nella Bassa bresciana.

Truffa da 40mila euro

La truffa ai danni di società assicurative, del valore di circa 40mila euro, era basata su false denunce di atti vandalici a danni di veicoli, riportando i dati personali di alcuni assicurati all’oscuro dell’intera faccenda. La denuncia veniva inoltrata all’agenzia assicurativa per ottenere il valore economico del danno patito, unitamente al preventivo fittizio redatto dal carrozziere, ad autorizzazione ottenuta, la fattura veniva inoltrata con richiesta di rimborso direttamente sul conto corrente della carrozzeria. I titolari dei veicoli rimanevano ignari di tutto poiché la polizza assicurativa per gli atti di vandalismo non subisce l’incremento del premio annuo.

L’indagine

La complessa indagine è stata svolta dai militari della Stazione dei Carabinieri di Gambara che oggi, venerdì 19 giugno, hanno eseguito alcune perquisizioni grazie alle quali è stata acquisita ulteriore documentazione, messa a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Brescia Dott. Bassolino che coordina le indagini. I quattro indagati, tutti bresciani, dovranno rispondere di “Fraudolento danneggiamento di ben assicurati”, “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” e “Simulazione di reato”.