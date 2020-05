Truffa a Travagliato: si fingono volontari della Croce Azzurra. Allertate anche le Forze dell’ordine.

Non è certo il primo tentativo di raggiro, nella provincia, durante queste settimane di emergenza sanitaria.

A finire nel mirino, stavolta, “non solo” semplici cittadini ma anche un’associazione particolarmente attiva per affrontare la situazione data dal coronavirus.

Ecco che la Croce Azzurra di Travagliato si è trovata a fare i conti con uno spiacevole imprevisto: una truffa da parte di un “non meglio identificato call center”.

Questionario e tampone

Le segnalazioni sono scattate a partire dalla mattinata di ieri, lunedì 25 aprile, quando alcuni cittadini travagliatesi hanno avvisato i volontari di essere stati contattati a nome della stessa Croce Azzurra per la compilazione di questionari, in cambio della somministrazione del tampone per Covid-19.

“Si tratta di un fake – ha spiegato il presidente Giuseppe Bazzurini – Abbiamo subito allertato le Forze dell’ordine affinché questo tentativo di infangare l’associazione venisse subito bloccato”.

Il contatto che si è generato non è quindi in nessuna maniera autorizzato o legato all’associazione.

Segnalazioni

Grazie alla buona fama di cui gode la Croce Azzurra, il fatto era sembrato subito strano alla popolazione contattata.

Pare che nelle ultime ore le chiamate abbiano subito una notevole diminuzione, ma i volontari invitano comunque a segnalare eventuali ulteriori contatti direttamente sulla pagina Facebook “Croce Azzurra Travagliato”, indicando la modalità di contatto, il contattante e l’eventuale numero di telefono da cui si è stati contattati.