Trovato uomo morto in casa a Chiari. Potrebbe avere avuto un malore, sono in corso le indagini.

Uomo morto in casa

E’ successo oggi a Chiari, in via Montebianco. Un uomo di origini africane è stato trovato morto in casa dalla compagna. Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma non si esclude la pista del malore.

Indagano i carabinieri della Compagnia dei carabinieri di Chiari.

