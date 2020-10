Agricoltore trovato morto in un fosso

Incidente a Farfengo vicino a un’azienda agricola: un uomo di 64 anni trovato morto in un fosso. La vittima è Enrico Provezza.

Incidente nei campi

E’ stato trovato poco fa il corpo esanime di un uomo di 64 anni in un fosso a Farfengo, frazione di Borgo San Giacomo, in via 24 maggio, vicino all’azienda Baronchelli, ed è subito scattata la chiamata ai soccorsi. Vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri della stazione di Verolanuova si stanno precipitando sul posto.

E’ caduto in bicicletta nel fosso ed è morto – Aggiornamento

La vittima è Enrico Provezza, 64enne residente a Farfengo, frazione di Borgo San Giacomo. Era uscito stamattina prestissimo, quando era ancora buio, per recarsi in bici a prendere del latte appena munto ma, a causa di un malore o di un incidente, è caduto dalla sella nelle gelide acque di un fosso, che non gli hanno lasciato scampo. Questo pomeriggio è stata trovata la sua bici nel corso d’acqua, poi il suo corpo, senza vita. Un uomo conosciuto sia nella frazione che in paese: aveva fatto l’agricoltore e ora si stava godendo la pensione, coltivando alcuni campi di sua proprietà insieme al fratello. Una persona riservata e taciturna che, comunque, era riuscito a conquistare l’affetto di molti. Un lutto, il suo, che ha segnato la comunità.