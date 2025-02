Trovato morto in via Battisti a Rovato: decesso per cause naturali

Il corpo senza vita di un 54enne è stato rinvenuto nella mattinata di mercoledì 19 febbraio in via Cesare Battisti a Rovato. Un decesso riconducibile a cause naturali, che però è stato scoperto a distanza di qualche giorno.

Trovato morto in via Battisti a Rovato

La chiamata al 112 è scattata intorno alle 9.45. Sul posto, sul viale della stazione, si sono precipitate l'ambulanza della Rovato soccorso e l'auto medica. Purtroppo, però, non c'era nulla da fare. L'uomo, un 54enne, era morto da alcuni giorni. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri della stazione di Rovato e della Compagnia di Chiari e gli agenti della Polizia Locale di Rovato.

Decesso per cause naturali

Massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine, che escludono però ogni ipotesi violenta. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Il corpo senza vita è stato rinvenuto in un locale chiuso da tempo. L'uomo potrebbe avere accusato un malore durante i lavori di ristrutturazione.