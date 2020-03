Settantenne deceduto in casa a Coccaglio

Trovato morto in casa un settantenne: il fatto è avvenuto a Coccaglio. I parenti non riuscivano a mettersi in contatto da diverse ore con l’uomo e preoccupati hanno allertato le Forze dell’ordine.

Il ritrovamento è avvenuto oggi, sabato 7 marzo, nell’abitazione della vittima.

L’uomo, 70 anni e residente a Coccaglio, non rispondeva da tempo ai parenti che hanno provato in tutti i modi a mettersi in contatto con lui. Allarmati, hanno allertato le Forze dell’ordine, che hanno fatto irruzione nell’appartamento.

L’intervento

Si è necessario l’intervento della Polizia locale, dell’ambulanza dei Volontari di Bornato e dei pompieri di Palazzolo. I vigili del fuoco hanno dovuto segare le inferriata di sicurezza poste sulle finestre per entrare.

All’arrivo dell’auto medica è constatato ufficialmente il decesso.

Si ipotizza che l’uomo sia stato colto da un infarto, che gli è stato fatale. Per questo non è stato attuato alcun protocollo e il magistrato ha già liberato la salma.

