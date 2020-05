Il fatto è avvenuto poco fa a Palazzolo. Un uomo non rispondeva alle chiamate.

Trovato morto in casa: sul posto i carabinieri

Sul posto, in una casa situata in via Firenze a San Pancrazio, si sono recati i militari della stazione locale dei Carabinieri. La porta dell’appartamento è stata aperta dai Vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato nulla fare. Era disteso sul divano privo di vita. Inutile l’intervento dell’ambulanza. Per ora non si hanno notizie certe sull’accaduto. Anche se da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo, marocchino classe 1961, sia morto per cause naturali. Per gestire il traffico sono intervenuti anche gli agenti della Locale, mentre il caso è nelle mani dei carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.

