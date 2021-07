Una tragedia quella che si è consumata ieri sera a Quinzano dove Luca Zilioli, 50 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione.

Trovato morto in casa: aveva solo 50 anni

I vicini non lo vedevano da un po'. Per tutto il giorno dalla sua abitazione non sono arrivati segni di vita e così, allungando un po' l'occhio spinti dalla preoccupazione, lo hanno visto disteso sul letto, immobile. E così è rimasto per diverse ore fino a che, comprensibilimente allarmati, i residenti non hanno allertato i Vigili del Fuoco e i soccorsi.

Purtroppo per Ziolioli, volto noto in paese, non c'era più nulla da fare. Si è spento a causa di un malore improvviso e i soccorritori, una volta riusciti entrati in casa grazie all'aiuto dei pompieri, non hanno potuto fare più niente. Sul posto sono giunti anche la Polizia Locale e i Carabinieri.