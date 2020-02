Trovato morto in albergo: Adriano Udeschini aveva 29 anni

E’ stato trovato morto in albergo, a Lavagna, in provincia di Genova: ora si indaga sulla scomparsa del 29 enne Adriano Udeschini, residente a Carpenedolo.

Trovato morto in albergo

Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, il 29enne era impiegato per una ditta incaricata dei lavori al Ponte Morandi di Genova e soggiornava nella struttura alberghiera nel Comune di Lavagna. La tragedia è avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì: Udeschini è stato trovato senza vita nella sua camera. La Procura di Genova ha disposto l’autopsia per capire le cause del decesso.

