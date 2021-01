Trovato morto Franco Colleoni, ex segretario della Lega a Bergamo: si indaga per omicidio

Giornata tragica questa del 2 gennaio a Brembo di Dalmine, per la precisione in via Sertorio: è stato rinvenuto infatti il corpo senza vita di una persona. Si tratterebbe di Franco Colleoni, 68 anni, ex assessore provinciale e segretario provinciale della Lega a Bergamo fino al 2014, trovato nell’abitazione vicino al suo ristorante, la trattoria Il Carroccio.

Trovato morto Franco Colleoni

Non ci sono ancora notizie ufficiali, ma sono in corso le indagini. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di omicidio: il cadavere avrebbe evidenti ferite al capo, come riportano i colleghi de L’Eco di Bergamo.

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e due ambulanze del 118, con i soccorritori che hanno però potuto appurare soltanto il decesso purtroppo. Non sono note, per il momento, ulteriori informazioni e chiarimenti.

Seguono aggiornamenti