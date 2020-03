Trovato morto al volante del camion: nulla da fare per un 61enne. Sul posto due ambulanze e un’automedica, ma non c’è stato nulla fare.

Trovato morto al volante del camion: nulla da fare per un 61enne

Questa mattina attorno alle 6.30 è scattato il codice giallo per due ambulanze e un’auto medica, giunte in via Marco Polo a Coccaglio per soccorrere una persona all’interno della sua auto.

Sono intervenuti i volontari dell’Ambulanza di Bornato, più due unità da Brescia e da Bergamo.

La missione si è conclusa sul posto, dove è stato dichiarato il decesso della vittima coinvolta, un uomo di 61 anni.

Al momento questo è quanto si apprende dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza Areu.

Aggiornamento delle 9.50

La vittima è un camionista, trovato morto in un parcheggio del paese.

Le cause del decesso sono imputabili a un malore improvviso.

L’uomo era residente tra le province di Bergamo e Cremona.

Avrebbe dovuto scaricare del materiale da spedire in Africa tramite un’iniziativa organizzata da un gruppo di coccagliesi di origini africane; è stato trovato dall’organizzatore accasciato sul volante del mezzo.

Parcheggiato nel piazzale di via Marco Polo, il volontario ha chiamato il 112: sul posto i volontari hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

Intervenuti anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Chiari.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE