Trovato in possesso di cocaina: arrestato 59enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gardone Val Trompia hanno arrestato un 59enne di origini marocchine, pregiudicato.

Mentre si accingevano a effettuare un controllo all’interno un’abitazione, i militari hanno notato l’uomo fuggire alla loro vista.

Raggiunto e bloccato a Rodengo Saiano, in Franciacorta, è stato trovato in possesso di 14 grammi di cocaina, divisa in dosi pronte da spacciare e 215 euro ritenuto provento della vendita di cocaina.

I Carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.