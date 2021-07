L'episodio è avvenuto ieri sera, attorno alle 23.

Trovato capriolo morto sul ciglio della strada

E' stato trovato sul ciglio della strada, in via Brescia, a Palazzolo a pochi metri dal confine con Cologne. A lanciare l'allarme è stato un autista di passaggio, che si è accorto dell'animale morto. E' molto probabile che il capriolo sia stato investito da un veicolo mentre attraversava la strada provinciale. Infatti, sembra che alcuni esemplari siano stati visti nelle campagne in quella zona nei giorni scorsi. La cosa grave è che, a quanto risulta dalle prime ricostruzioni, il conducente del veicolo non si sia fermato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Palazzolo e una pattuglia dei carabinieri. L'animale, invece, è stato portato via dagli addetti della Provincia di Brescia in un secondo momento.