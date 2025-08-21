tragico epilogo

Trovata una donna senza vita in un canale a Verolavecchia

L'allarme è scattato poco prima delle 14

Verolavecchia
Pubblicato:
Aggiornato:

Tragico rinvenimento questo pomeriggio (giovedì 21 agosto 2025) a Verolavecchia.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 14 in codice rosso in via Trento a Verolavecchia.  Una donna di 63 anni, residente a Verolanuova (dove faceva la badante) e di origine russa, ha perso dopo essere finita in un canale dopo essere caduta con il suo monopattino elettrico. L’allarme è scattato poco prima delle 14, quando alcuni passanti hanno notato il corpo riverso nel fossato, a faccia in giù, accanto a un monopattino. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e il personale sanitario con ambulanza e automedica, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Presenti anche i carabinieri di Verolanuova, a cui sono affidate le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nel canale. L’ipotesi al momento più accreditata è quella di una caduta autonoma: non ci sarebbero segni di impatto con altri veicoli, né testimoni che parlino di un investimento. Resta da chiarire se la caduta sia stata provocata da un malore, una disattenzione o da un ostacolo improvviso lungo la strada. La vittima è Tatiana Kucherenko, classe 1962, impiegata come caregiver presso una famiglia del posto. Un episodio drammatico che ha lasciato sgomenta la comunità locale.  Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco, l'ambulanza, i carabinieri di Verolanuova e l'automedica.

 

 

