L'operazione

Ha trovato in vendita sul sito di annunci online Subito.it il computer portatile che gli era stato rubato alcuni giorni prima dall’auto. Ha subito avvisato i carabinieri che, appostati alle Porte Franche durante la compravendita, hanno denunciato un 22enne di Rovato per ricettazione. Il giovane, incensurato, è finito nei guai anche perché aveva con sé un coltellino svizzero.

Trova in vendita su "Subito" il suo pc rubato: 22enne nei guai per ricettazione

L’operazione dei carabinieri della Stazione di Iseo agli ordini del maresciallo Emanuele Morabito è stata studiata a seguito della segnalazione di un 43enne di Corte Franca, che il 2 febbraio ha subito un furto. Aveva parcheggiato l’auto in via Per Monterotondo a Provaglio d’Iseo quando, al ritorno, ha trovato il finestrino rotto e il computer portatile che era sul sedile era sparito.

A quel punto ha presentato la denuncia ai carabinieri e si è messo a monitorare i siti di annunci e compravendita online per vedere se riusciva a rintracciare il suo dispositivo. E così è stato. Riconosciuto il computer su Subito.it ha subito avvertito i carabinieri e ha dato appuntamento al venditore all’interno del centro commerciale Le Porte Franche di Erbusco.

L’incontro è stato organizzato nei giorni scorsi alle Porte Franche: nei corridoi del centro commerciale si sono appostati anche i carabinieri di Iseo e i colleghi in borghese della Sezione operativa, con l’intento di beccare in flagranza il venditore.

Quando il 22enne di Rovato si è avvicinato al 43enne di Corte Franca per vendergli il computer portatile, sono intervenuti i militari, che l’hanno subito bloccato e perquisito. In tasca aveva un coltellino svizzero, che è stato posto sotto sequestro, mentre il portatile è stato restituito al legittimo proprietario. Il giovane, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e per porto di oggetti atti a offendere.