Troppi daini, pericolo incidenti: le parole dell'assessore regionale Rolfi scatenano gli animalisti

Troppi daini, pericolo incidenti.

Questo quanto succede nella zona tra Cremona e Brescia. L'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi ha evidenziato come l'opzione della cattura e conseguente trasporto della fauna selvatica non rappresenti, di fatto, una soluzione al problema. Quest'ultima è stata invece ravvisata nell'abbattimento degli animali stessi.

Parole che hanno scatenato gli animalisti.

"La “soluzione” del “problema” viene lasciata a chi ne è la causa, i cacciatori, che non aspettano altro che di poter uccidere a loro piacere - hanno dichiarato - Inoltre viene indicata la zona dove dovrebbe avvenire la mattanza: il Parco Oglio Nord, un altro parco dove la tutela della Natura non esiste. Tanto che gli Animali, che in un parco sono l’arricchimento, vengono visti come un problema".