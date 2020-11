Troppi clienti dentro il minimarket: zio Apu sarà chiuso per 5 giorni

L’esercizio commerciale è stat sanzionato dalla Polizia Locale di Manerbio questa mattina, sabato.

Troppi clienti dentro il minimarket

E’ successo questa mattina, all’opera c’era la Polizia Locale di Manerbio. La pattuglia ha contestato una violazione all’esercizio commerciale di via San Martino, 28. Il titolare del minimarket, conosciuto come zio Apu, non aveva applicato il cartello obbligatorio che deve indicare la capienza massima ammessa contemporaneamente nei locali dell’esercizio.

In più aveva consentito l’ingresso contemporaneamente a 4 clienti. Il piccolo esercizio di vicinato dovrà rimanere chiuso per 5 giorni. Il Prefetto potrebbe però stabilire una chiusura prolungata.