Trofeo Don Bosco: la decima edizione all’oratorio di San Bernardino di Chiari. Una domenica all’insegna del sorriso e dello sport ha animato l’oratorio di San Bernardino di Chiari.

La decima edizione del Trofeo Don Bosco

Nell’ambito della Settimana Educativa dedicata a Don Bosco, sabato 31 gennaio 2026, si è disputata la decima edizione del Trofeo Don Bosco, manifestazione sportiva nata per ricordare Enrico Bertolini, storico ex presidente della Polisportiva Samber ’84 alla fine degli anni Novanta. L’iniziativa ha richiamato bambini e famiglie, che hanno risposto con entusiasmo all’invito della società organizzatrice.

I piccoli grandi protagonisti

Protagonisti del torneo sono stati i piccoli della scuola calcio, nati negli anni 2019 e 2020, impegnati in una competizione dal carattere non agonistico, pensata soprattutto per valorizzare il gioco, il divertimento e la condivisione delle emozioni di squadra. Non è mancato comunque lo spirito competitivo, sempre sano e positivo, reso ancora più coinvolgente dal caloroso tifo dei genitori a bordo campo. Per molti dei giovani calciatori si è trattato della prima esperienza in un torneo davanti al pubblico: un’emozione forte, affrontata con impegno e maturità, dimostrando grande entusiasmo. Oltre alla squadra schierata dai padroni di casa del Samber ’84, hanno preso parte al torneo anche l’USO United, il Capriolo e il Palosco.

Un pomeriggio di festa

Il pomeriggio si è concluso in un clima di grande soddisfazione generale, con la consegna di una medaglia a tutti i partecipanti e una gustosa merenda preparata con cura dalle mamme della Polisportiva Samber ’84. Alberto Cavallet e Lorenzo Stefanini, rispettivamente direttore sportivo e responsabile organizzativo del Samber ’84, hanno curato l’organizzazione del torneo nei minimi particolari regalando ai bambini e alle famiglie un pomeriggio di festa. Una giornata riuscita sotto ogni aspetto, che ha lasciato il sorriso sui volti di grandi e piccoli e il ricordo di un pomeriggio davvero speciale vissuto insieme.

