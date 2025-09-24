I tre avevano portato con se merce per un valore totale pari a circa 450 euro, merce che è poi stata riconsegnata di direttori dei supermercati

Trio di ladri mette a punto furti in due supermercati di Rezzato: scatta la denuncia.

A Rezzato, trio di ladri mette a punto furti in due supermercati

Nel corso delle ultime due settimane si sono verificati tre distinti episodi che hanno visto coinvolti due supermercati della città di Rezzato. Gli agenti della Polizia Locale, a seguito delle segnalazioni da parte degli addetti alla sicurezza e del personale degli esercizi commerciali sono riusciti ad intervenire prontamente e ad identificare gli autori dei furti: due uomini e una donna.

Merce per 450 euro

I tre avevano portato con se merce per un valore totale pari a circa 450 euro, merce che è poi stata riconsegnata di direttori dei supermercati.