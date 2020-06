Trenzano piange Modesto Eloni, storico maestro e la voce di San Gottardo

Trenzano piange lo storico maestro e la voce di San Gottardo, si è spento il maestro Modesto Eloni

Trenzano piange lo storico maestro e la voce di San Gottardo, è mancato il maestro Modesto Eloni, da tutti conosciuto e amato in paese.

Cavaliere della musica dagli anni Sessanta

Modesto Eloni e la sua famiglia si sono spesi tanto per il bene comune trenzanese. Volto storico della banda e della parrocchia, organista, maestro, ha accompagnato generazioni di musicisti in paese. Fu presidente della banda G. Verdi dal 1965. Scrisse di suo pugno le note dell’inno di San Gottardo, canzone tradotta anche in tedesco e cantata in diverse chiese del Nord Italia e non solo in occasione delle patronali del santo teutonico. Nel maggio 2018 fu premiato al merito.

Lutto anche dell’Amministrazione

Il Comune ha reso omaggio alla storica figura del maestro Eloni.