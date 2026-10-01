Trenzano: fiamme all’interno di un’abitazione.

Incendio in un’abitazione a Trenzano

L’allarme è scattato verso le 5.50 di questa mattina (giovedì 1 ottobre 2026) a Trenzano: i Vigili del Fuoco sono intervenuti a seguito delle fiamme divampate all’interno di un’abitazione. Sul posto la prima partenza di Brescia, una squadra del distaccamento di Orzinuovi, l’autoscala proveniente da Palazzolo sull’Oglio e un’autobotte del distaccamento di Chiari. A giungere sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri e il 118.

Non si registrano feriti

La buona notizia è che non si registrano feriti. Resta da capire quali siano state le cause all’origine del rogo.