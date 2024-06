Treno travolge due persone a San Zeno Naviglio, circolazione sospesa.

A San Zeno Naviglio treno travolge due persone

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 13 in via Roma. Dalle primissime informazioni pare che due persone (un uomo e una donna) siano state investita da un treno.

Ad intervenire sul posto la Polfer, un'ambulanza e due automediche. Ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso. Per entrambe è stato constatato il decesso sul posto. Ancora non nota l'esatta dinamica dell'accaduto.

Disagi sulla circolazione

L'incidente ha provocato disagi sulla circolazione ferroviaria che risulta essere attualmente ferma sull'asse diretto da Brescia verso Parma.

Rfi in una nota stampa ha fatto sapere che: