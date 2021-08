La scorsa notte, intorno alle 3.45 in via Quinzano a Flero, una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Brescia è intervenuta in seguito a un incidente stradale tra tre autovetture.

Tremendo frontale tra tre veicoli nella notte a Flero: quattro feriti "miracolati"

La chiamata ai soccorsi è partita in codice rossoalle 3.39 e in via Quinzano si sono precipitate quattro ambulanze da Flero, Roncadelle, Travagliato e Brescia, l'auto medica, i Vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso. A restare coinvolti nel violento incidente sono stati un 21enne, due 29enni e un 47enne.

Uno dei tre veicoli, con a bordo due persone, è andato a impattare contro due macchine della vigilanza notturna che in quel momento arrivavano in direzioni opposte. Nonostante il tremendo impatto, fortunatamente nessuno dei quattro feriti ha riportato lesioni gravi. Tutti sono stati portati negli ospedali della città per le cure e i controlli del caso.