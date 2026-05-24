Tre veicoli in fiamme fuori da un’azienda nei pressi del casello di Rovato

Tre veicoli distrutti dalle fiamme, una colonna di fumo nero visibile da lontano e lievi danni al fabbricato dell’azienda davanti alla quale erano parcheggiati i mezzi, la Italcatering di via dell’Industria a Erbusco, a una manciata di metri dal casello autostradale di Rovato.

Tre veicoli in fiamme

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica 24 maggio. Da una prima ricostruzione sembra che le fiamme siano partite (forse a causa di un cortocircuito), dal furgoncino della Italcatering, storica società che opera nel mercato della ristorazione collettiva. In poco tempo, alimentate anche dal caldo, si sono diffuse raggiungendo altre due macchine parcheggiate davanti all’azienda. Lievi i danni al fabbricato, con i vetri rovinati e il muro annerito.

Tempestiva la chiamata al 112

La colonna di fumo nero, visibile da lontano (è stata notata anche lungo l’autostrada A4), ha innescato la tempestiva chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, con più mezzi, i carabinieri, la Polizia locale e anche un’ambulanza, allertata in via precauzionale. Sul luogo dell’incendio anche il titolare dell’azienda, che si è detto sollevato del fatto che non siano rimaste coinvolte persone nel rogo.

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