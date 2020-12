È accaduto questa mattina in via Roma a Pompiano

Tre persone ferite nell’incidente una è grave

La tranquillità del Comune bassaiolo è stata sconvolta da un incidente stradale questa mattina in via Roma alle 9.15 circa.

La dinamica non è ancora stata resa nota ma i feriti sono tre: due uomini di 42 e 59 anni, una 47enne.

Una delle persone ferite versa in gravi condizioni ed è in trasferimento in ospedale in codice rosso.

Sul posto le ambulanze dei volontari di Trenzano e di Orzinuovi, in supporto un mezzo di soccorso avanzato con a bordo il medico sempre da Orzinuovi. Allertata anche la polizia stradale.