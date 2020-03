Tre comunità sotto shock per scomparsa di Sergio Orizio.

Addio a Sergio Orizio

Tre comunità sotto shock per la scomparsa di Sergio Orizio. Barbariga, Quinzano e Capriano del Colle sono senza parole per la scomparsa del 60enne. Sergio viveva a Barbariga ed era uno dei membri dell’associazione Amici della Chiesetta, ma era anche conosciuto e apprezzato come allenatore di calcio. A ricordarlo infatti sono state la Quinzanese il Capriano. “Caro Sergio, sono passati molti anni dal nostro glorioso settore giovanile con te a dispensare rari e preziosi insegnamenti di vita e di sano stare insieme a tutti nostri figli… anni bellissimi e indimenticabili! – ricordano da Capriano – I nostri figli non ti hanno dimenticato e noi insieme a loro piangiamo per la tua scomparsa a prova inconfutabile del fatto sei e sarai sempre nei cuori! Sei stato l’amico di tutti noi, abbiamo avuto la fortuna di conoscerti bene e ora viviamo il dramma di questo saluto doloroso e distante”.

Un minuto di silenzio per Sergio

Barbariga si è stretta subito intorno alla famiglia di Sergio. “A nome di tutta la cittadinanza di Barbariga esprimo le più sentite condoglianze a Valeria, Carlo e Anita e più in generale alle famiglie Bertana e Orizio – le parole del sindaco Giacomo Uccelli – Per il suo impegno associativo e parrocchiale e per il suo grande valore come uomo, marito e padre voglio chiedere a tutta la cittadinanza lunedì mattina alle 10, in concomitanza con l’ultimo saluto terreno, un minuto di silenzio per Sergio”.

